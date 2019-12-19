الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ): أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة. ونقلت صحيفة هاآرتس عن بيان للجيش أنه "تم رصد إطلاق صاروخ من شمالي قطاع غزة باتجاه الغلاف وجرى اعتراضه فوق مدينة سديروت". ولم يصدر أي تعقيب من قبل الفصائل الفلسطينية حتى الآن.

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