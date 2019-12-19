ترامب: الديمقراطيون يحاولون عزلي منذ اليوم الأول لي في السلطة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إن الديمقراطيين يحاولون عزله منذ اليوم الأول له في السلطة.
ووصف ترامب إجراءت العزل التي يجريها مجلس النواب بأنها "مسيرة انتحار سياسي للديمقراطيين"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية ميشيجان: "لم نخطئ، ونحظى بدعم الحزب الجمهوري".
وكان مجلس النواب قد صوت اليوم الخميس بالأغلبية لصالح توجيه اتهامين لترامب أحدهما بإساءة استخدام سلطته والآخر بعرقلة عمل الكونجرس، ضمن التحقيق الذي يجريه المجلس لمساءلة وعزل الرئيس.
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