القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، موقعًا لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه مستوطنات "غلاف غزة" فجر اليوم.
وقال بيان لجيش الاحتلال إنه استهدف موقعًا زعم أنه لتصنيع وسائل قتالية تابعًا لـ"حماس"، التي حمّلها مسؤولية ما يحصل في غزة.
وذكرت مصادر محلية في غزة أن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى السفينة بخمسة صواريخ غربي غزة
ودوت صافرات الإنذار قرابة الساعة الثانية والنصف فجرًا في بلدة سديروت وفي "غلاف غزة"، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، وأنه أسقطت بصاروخ أطلقته منظومة "القبة الحديدية".
كانت هذه تفاصيل خبر غزة: الاحتلال يستهدف موقعًا لـ"حماس" بعد إطلاق قذيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.