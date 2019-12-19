غزة: الاحتلال يستهدف موقعًا لـ"حماس" بعد إطلاق قذيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، موقعًا لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه مستوطنات "غلاف غزة" فجر اليوم.

وقال بيان لجيش الاحتلال إنه استهدف موقعًا زعم أنه لتصنيع وسائل قتالية تابعًا لـ"حماس"، التي حمّلها مسؤولية ما يحصل في غزة.

وذكرت مصادر محلية في غزة أن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى السفينة بخمسة صواريخ غربي غزة

ودوت صافرات الإنذار قرابة الساعة الثانية والنصف فجرًا في بلدة سديروت وفي "غلاف غزة"، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، وأنه أسقطت بصاروخ أطلقته منظومة "القبة الحديدية".

