الجيش السوداني يغلق الطرق المؤدية لقيادته في ذكرى الثورة

الخميس 19 ديسمبر 2019

دعا الجيش السوداني المدنيين إلى الابتعاد عن المناطق العسكرية في كل أنحاء البلاد، الخميس، الذي يوافق الذكرى السنوية الأولى لثورة ديسمبر/كانون الأول، معلنا إغلاق كل الطرق المؤدية لقيادته في الخرطوم.



وقال المتحدث الرسمي للجيش السوداني العميد الركن عامر محمد الحسن، في بيان: "إلحاقا لواجبات القوات المسلحة المعلنة في اتخاذ كل الترتيبات الاحترازية لتعزيز الأمن للحفاظ على مكتسبات الثورة السودانية التي نهنئ أنفسنا وشعبنا السوداني بذكراها الأولى ونطالب الجميع بالبعد عن المناطق العسكرية يوم الخميس".

وأضاف: "سيتم إغلاق كل الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة بالخرطوم والشوارع الفرعية".

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وتابع: "نؤكد أن القوات المسلحة ستظل على عهدها حارسا أمينا لاستقرار البلاد ونرسل تهانينا لجميع السودانيين بأعياد الاستقلال المجيد وميلاد المسيح عليه السلام لجميع الطوائف المسيحية بالبلاد".

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، انحاز الجيش السوداني للشعب، بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة لحكومة مدنية، وتقديم رموز نظام البشير للعدالة.

وتسارعت الأحداث، إذ أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.