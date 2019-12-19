شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اليوناني يوافق على أول موازنة لرئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

وافق البرلمان اليوناني مساء الأربعاء على أول موازنة وطنية مقدمة من جانب رئيس الوزراء المحافظ الجديد كيرياكوس ميتسوتاكيس منذ انتخابه في يوليو.

وكان ميتسوتاكيس، زعيم حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، وصل إلى السلطة بوعود تتعلق بخفض الضرائب وتوفير وظائف.

وتعتمد موازنة حكومته على توقعات اقتصادية وردية، وسط توقعات بنمو اقتصادي بنسبة 2.8% لعام 2020 ، مع توقع بانخفاض البطالة من17.8% إلى15.6%.