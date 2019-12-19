دبلوماسي أمريكي: "عزل ترامب" مسرحية هزلية للديمقراطيين

قال السفير آدم إيرلي، المتحدث السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن ما يحدث في الكونجرس يعد "مسرحية هزلية" للحزب الديمقراطي أشبه بـ"السيرك"، لافتا إلى أن التصويت لا يعني شيئا ولن يبعد الرئيس دونالد ترامب عن البيت الأبيض.



وأضاف إيرلي، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن "ما حدث هو فقط استعراض إعلامي للحزب الديمقراطي، كبداية ساخنة للانتخابات الأميركية المرتقبة، ولن تؤدي إلى عزل الرئيس من منصبه".

وأشار إيرلي، الذي خدم سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين، إلى أن ما حدث في الكونجرس يؤكد الدعم غير المحدود لترامب داخل الحرب الجمهوري.



ولفت إلى أن الحزب الديمقراطي في مأزق حقيقي في الانتخابات الرئاسية، إذ إنه لا يوجد مرشح حقيقي يلتف حوله الحزب الديمقراطي، ما يصعب مهمته الانتخابية، في الوقت الذي يلتف فيه الجمهوريون حول ترامب.



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واوضح أن الحزب الجمهوري لديه أغلبية في مجلس الشيوخ، وهو الأمر الذي يجعل من التصويت عديم القيمة، ملمحا إلى أن المعركة سوف تنتهي على أبواب مجلس الشيوخ.



وأكد إيرلي، الذي يعد مستقلا ولا ينتمي لأي من الحزبين، أنه من الأفضل للحزب الديمقراطي البحث عن مرشح قوي ودعمه حتى لا يخسروا الانتخابات المقبلة.



وتابع أنه بحسب الاستطلاعات والموقف على الأرض والدعم الحزبي، فإن ترامب لديه فرصة كبيرة ليكون رئيسا لأمريكا لمدة ثانية.

وصوت مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، لصالح توجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس للرئيس دونالد ترامب.

وجاء التصويت بالأغلبية على المادتين بواقع 230 صوتا، مقابل اعتراض 197 صوتا في تهمة إساءة استغلال السلطة، و229 صوتا مقابل اعتراض 198 صوتا في تهمة عرقلة عمل الكونجرس.