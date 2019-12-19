غارات إسرائيلية على عدة أهداف بقطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، غارات جوية على عدة أهداف في قطاع غزة.

أفادت بذلك وسائل إعلام محلية دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل عن حجم الخسائر أو تحديد المناطق المستهدفة.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي فإن مقاتلاته الحربية أغارت على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحركة حماس شمالي قطاع غزة.

وأرجع البيان الغارة إلى كونها ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل الليلة الماضية، محملا حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.

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وفي مطلع الأسبوع الماضي، شنت طائرات حربية إسرائيلية عدة غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن "الغارات استهدفت بعدد من الصواريخ موقعين شمالي غزة، ما خلف أضراراً مادية دون وقوع إصابات، إضافة إلى عدة مواقع غربي القطاع".

وجاءت الغارات بعد إعلان إسرائيل عن التصدي لـ3 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه أراضيها، وتصدت لها منظومة القبة الحديدية الدفاعية دون وقوع إصابات.