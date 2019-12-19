مسؤولة أمريكية تبحث سير "العدالة الانتقالية" بالسودان

بحثت مدير المكتب الدولي للعدالة الجنائية بوزارة الخارجية الأمريكية السفيرة كورن كيلي، الأربعاء، مع رئيسة القضاء السودانية نعمات عبدالله، والنائب العام المكلف مبارك محمود عثمان، سير العدالة الانتقالية بشأن جرائم القتل والفساد التي ارتكبها نظام الإخوان البائد.

وبحثت كيلي التي يرافقها في زيارتها للخرطوم كبير المستشارين بخارجية الأمريكية جين رامسي، مع نعمات عبدالله سبل التعاون القضائي بين البلدين ودعم الخرطوم في جانب تدريب القضاة.

ونقلت نعمات عبدالله للوفد الأمريكي جاهزية قضاة السودان للفصل في كل الدعاوى، مؤكدة استمرار عملية الإصلاح القضائي في البلاد.

وقالت إن الفترة الانتقالية تحتاج إلى جهد كبير وإن رئاسة القضاء تعمل كمجموعة عمل لإنجاز مهامها.

وأكدت السعي لتقديم الخدمة العدلية على أكمل وجه، وقالت: "نطمح في الاستفادة من الخبرات والتجارب الأجنبية في تدريب القضاة".

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من جانبه، أكد النائب العام السوداني المكلف للوفد الأمريكي أنهم سيقدمون كل من يثبت تورطه من منسوبي القوات النظامية المختلفة في كل الأحداث التي حدثت طوال الـ30 عاما الماضية إلى محاكمات عادلة وعاجلة ورفع الأمر للمجلس السيادي للتقرير بشأنهم في حال تمسك وحداتهم بعدم رفع حصاناتهم.

ولفت إلى أنه تماشيا مع ما أكدته الوثيقة الدستورية من عدم الإفلات من العقاب فقد كون النائب العام عددا من لجان التحقيق في كل الأحداث التي وقعت خلال الثلاثين عاماً الماضية وأن جميع تلك اللجان تم منحها سلطة النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

وأشار إلى أن هناك عددا من المفوضيات سيتم إنشاؤها تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والإصلاح القانوني وسيكون لها دور بارز في مجال الإصلاح القانوني.

بدورها، أشادت مديرة المكتب الدولي للعدالة الجنائية بالخارجية الأمريكية بالمجهودات الكبيرة المبذولة من قبل النيابة العامة في السودان.

ولمحت إلى أن مكتب العدالة الجنائية بوزارة الخارجية الأمريكية يركز على القانون الجنائي والدولي والعدالة الانتقالية في الدول التي تمر بفترة انتقالية، وأنهم على استعداد لتقديم كل المساعدات الفنية والمعلوماتية عن السياسات المتبعة بالولايات المتحدة.

وشددت على أنهم في السودان للوقوف على الإجراءات التي اتخذت بشأن إصلاح القوانين والتركة المثقلة التي خلفها النظام السابق من جرائم وفساد وقتل خارج القانون، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي لدعم السودان في هذا الصدد.