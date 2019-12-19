الديمقراطيون يبدأون معركة الرئاسة الأمريكية مبكرا

بدأ النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل مبكرا، بالتصويت لصالح توصية ببدء محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ "السنت".



تصويت الكونجرس لا يعد قرارا بعزل الرئيس من منصبه، لكنه فقط يأخذ الأمر إلى درجة أعلى؛ وهي مجلس الشيوخ.

ويتمتع الديمقراطيون بأغلبية في مجلس النواب، ما جعل التوصية بعزل الرئيس مضمونة، في خطوة وصفها الإعلام بأنها استعراض قوة للضغط على الرئيس قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وصوت مجلس النواب الأمريكي، في جلسة وصفت بالتاريخية، على التوصية بإحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ما يجعله ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يوصي الكونجرس بحقه بإجراءات رسمية لعزله.



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وتم التصويت على التوصية بعزل ترامب في جولتي تصويت؛ الأولى جاءت بنسبة 230 : 197 في تهمة إساءة استخدام السلطة، وأعقب ذلك التصويت الثاني 229 : 198 الذي أوصى أيضا بعزل الرئيس حول عرقلة عمل الكونجرس.



ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري بشأن عزل ترامب في أوائل يناير/كانون الثاني المقبل.



ومن المحتمل أن تتم تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ، إذ إن أغلبية الثلثين مطلوبة للإدانة والعزل من المنصب.





وقبل التصويت بمجلس النواب، احتل ترامب المسرح في مسيرة انتخابية في باتل كريك بولاية ميشيجان، قائلا: "لا يبدو الأمر حقا أننا نتعرض للإقصاء، لقد كان أداء البلاد أفضل من أي وقت مضى. لم نرتكب أي خطأ. ولدينا دعم هائل في الحزب الجمهوري كما لم نحصل عليه من قبل، لم يحظَ أحد بهذا النوع من الدعم".

وبمقتضى الدستور الأمريكي يمكن عزل الرئيس إما "للخيانة أو تقاضي الرشوة أو لارتكاب أي جريمة كبرى أخرى أو جنحة".