البيت الأبيض: واثقون من براءة ترامب أمام مجلس الشيوخ

قال البيت الأبيض، الخميس، إنه واثق من أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبرئ الرئيس دونالد ترامب بعد أن وافق مجلس النواب على مساءلته بتهمتي إساءة استغلال سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان: "اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب".

وأضافت: "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه ستتم تبرئته تماما".

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من جانبه، اتهم ترامب، أثناء تجمع انتخابي في مدينة باتل كريك بولاية ميشيجان، الديمقراطيين بالسعي إلى "إبطال" تصويت ملايين الأمريكيين.

وقال ترامب أمام أنصاره: "لا يبدو حقا أننا سنُعزل.. لم نخطئ ولدينا دعم هائل في الحزب الجمهوري".

وصوت مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، لصالح توجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس للرئيس دونالد ترامب.

وجاء التصويت بالأغلبية على المادتين بواقع 230 صوتا، مقابل اعتراض 197 صوتا في تهمة إساءة استغلال السلطة، و229 صوتا مقابل اعتراض 198 صوتا في تهمة عرقلة عمل الكونجرس.