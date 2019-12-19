عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إحالة ترامب إلى المحاكمة أمام الشيوخ بتهمة استغلال السلطة

الخميس 19 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

صوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح توجيه تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس للرئيس دونالد ترامب.



وجاء التصويت بالأغلبية على المادتين بواقع 230 صوتا، مقابل اعتراض 197 صوتا في تهمة إساءة استغلال السلطة، و229 صوتا مقابل اعتراض 198 صوتا في تهمة عرقلة عمل الكونجرس.

وعقب البيت الأبيض على التصويت لمساءلة ترامب، في بيان، قائلا إن "الرئيس مستعد للتحركات المقبلة وواثق من أنه ستتم تبرئته في محاكمة مجلس الشيوخ".

من جانبه، اتهم ترامب، أثناء تجمع انتخابي في مدينة باتل كريك بولاية ميشيجان، الديمقراطيين بالسعي إلى "إبطال" تصويت ملايين الأمريكيين.

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وقال ترامب أمام أنصاره: "لا يبدو حقا أننا سنُعزل.. لم نخطئ ولدينا دعم هائل في الحزب الجمهوري".

وتزامن التجمع الانتخابي لترامب مع افتتاح رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المداولات بشأن التهمتين قائلة: "أفتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة. وإذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالا في أداء واجبنا".

واتهمت رئيسة الكونجرس الرئيس دونالد ترامب بمخالفة الدستور، قائلة: "الرئيس ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي، كما شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من التحدي والعرقلة لعمل الكونجرس بعد اكتشاف مخالفاته".

وبدأ مجلس النواب الأمريكي ليل الأربعاء التصويت على إحالة ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، في جلسة تاريخية.

ويتمتع الديمقراطيون الذين صاغوا قرار الاتهام بأغلبية 233 نائباً في مجلس النواب مقابل 197 جمهورياً.

وفي وقت سابق، الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام إن الرئيس الأمريكي "محبط" من إجراءات التحقيق وتهم التقصير ضده.