أردوغان: هناك من يحاول استهدافنا اقتصاديا وعبر تنظيمات إرهابية

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان "العالم الإسلامي يواجه مشكلة محورية وهي عدم تنفيذ قراراته".
وفي كلمة له في القمة الاسلامية في ماليزية، اعتبر أردوغان ان "قمة كوالالمبور يمكن أن تشكل فاتحة خير ومرحلة جديدة بالنسبة للعالم الإسلامي"، مشددا على انه "نحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد وسنبحث ذلك في القمة".
كما شدد على انه "لا يمكن أن نترك مصير 1،7 مليار نسمة لخمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن"، معتبرا ان "هناك من يحاول استهدافنا اقتصاديا وعبر تنظيمات إرهابية".
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