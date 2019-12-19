أمير قطر: الاستقرار أهم شروط التنمية ويتطلب علاقات متوازنة بين الدول

أكد ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني ان "الاستقرار من أهم شروط التنمية ويتطلب علاقات متوازنة بين الدول تقوم على المصالح المشتركة"، معتبرا انه "يكاد يستحيل الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار في ظروف من التخلف والتبعية".

ورأى في كلمة له خلال القمة الاسلامية في ماليزيا ان "ازدواجية المعايير حتى في التعامل مع حقوق الإنسان تجعل البعض يتخذ مجرمي الحرب حلفاء، ونحن نعاني من ازدواجية المعايير في أكثر من قضية وثمة ازدواجية معايير حتى في التعامل مع حقوق الإنسان".