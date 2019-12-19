البيت البيض: واثقون من أن مجلس الشيوخ الأميركي سيبرئ الرئيس ترامب

أكد البيت الأبيض انه واثق من أن مجلس الشيوخ الأميركي سيبرئ الرئيس دونالد ترامب خلال المحاكمة بعد أن صوت مجلس النواب على اتهامه باستغلال سلطته وعرقلة الكونغرس.
ولفت إلى انه "صادف اليوم تتويجا لواحدة من أكثر الأحداث السياسية المشينة في تاريخ أمتنا. دون الحصول على صوت واحد من الجمهوريين، ودون تقديم أي دليل على ارتكاب أي مخالفة، مرر الديمقراطيون بندي المساءلة ضد الرئيس من خلال المجلس".
هذا وصوت مجلس النواب الأميركي لصالح إقالة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادتين "إعاقة الكونغرس"، و"إساءة استخدام السلطة" بحسب نتائج التصويت. وجاءت النتائج منقسمة على أساس حزبي، فقد صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضد.
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