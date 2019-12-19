مهاتير محمد: قمة كوالالمبور تسعى لضمان نهضة المسلمين في العالم

اشار رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​ الى إن القمة ​الإسلام​ية المصغرة 2019، المنعقدة بعاصمة بلاده كوالالمبور، ستؤكد على رسالة الإسلام الحقيقي والتعايش بين المسلمين وغيرهم.

وفي كلمة له للصحفيين والمشاركين حول جدول أعمال القمة، لفت مهاتير محمد الى أنهم نظموا هذه القمة لضمان نهضة المسلمين في العالم، معربا عن أمله في أن تنجح القمة في تحقيق أهدافها.

ولفت إلى ضرورة تعامل ​العالم الإسلامي​ مع ​الإسلاموفوبيا​، وايجاد طرق لمناقشة أوجه القصور في العالم الإسلامي.

وفي 22 تشرين الثاني الماضي، أعلن مهاتير محمد، أن بلاده ستستضيف قمة إسلامية مصغرة، تضم 5 دول، بينها ​تركيا​، بين 18 و21 كانون الأول الجاري.

