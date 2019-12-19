مجلس النواب الأميركي يصوت على مساءلة دونالد ترامب تمهيدا لعزله

أنهى ​مجلس النواب الأميركي​، مناقشة استمرت يوما وصوت على بندي المساءلة بحق الرئيس ​دونالد ترامب​ تمهيدا لعزله.

واستغرق التصويت الأول 15 دقيقة، والذي تعلق ببند إساءة استغلال ​السلطة​. وبمجرد انتهاء هذا التصويت انتقل المجلس إلى التصويت على بند عرقلة عمل ​الكونغرس​ والذي استغرق أيضا خمس دقائق.

وأظهرت نتائج التصويت على البند الأول، أن مجلس النواب الأميركي صوت لصالح مساءلة الرئيس ترامب تمهيدا لعزله بتهمة إساءة استخدام السلطة، حيث صوت 230 عضوا لقرار العزل بينما رفض 197 آخرين القرار.

وأيد أعضاء الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان، الإقالة مساء الأربعاء، بينما عارض ​الحزب الجمهوري​ المبادرة.

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وفيما يتعلق ببند إعاقة عمل الكونغرس، صوت مجلس النواب الأميركي لصالح إقالة ترامب بموجب مادة "إعاقة الكونغرس"، بحسب نتائج التصويت، حيث صوت 229 عضوا للمساءلة طبقا للمادة، مقابل 198 آخرين رفضوا المساءلة.

وقد انقسمت النتائج على أساس حزبي، حيث صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضد.

ويتهم الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لكييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ على فتح تحقيق بشأن قضايا فساد تتعلق ب​جو بايدن​، أبرز منافسيه الديمقراطيين في ​الانتخابات​ المقبلة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة، وقال أمس الأول الثلاثاء، عن قضية "عزله"، إن الشعب بدأ يفهم "احتيال" الديمقراطيين الصارخ في تلك القضية، مضيفا: "نتائج استطلاعات الرأي بشأن قضية العزل، تظهر تراجع التأييد لها مثل الصخرة التي تنزلق".