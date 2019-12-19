ترامب يندّد بـ"حقد" الديموقراطيين في الكونغرس

ندّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال تجمّع انتخابي في ​ميشيغان​ بـ"حقد" خصومه الديموقراطيين في ​الكونغرس​، وذلك بعيد إحالته من قبل ​مجلس النواب​ الذي يسيطر عليه هؤلاء إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

واشار الرئيس الاميركي أمام أنصاره في مدينة باتل كريك، الى انه "بينما نحن نخلق الوظائف ونقاتل من أجل ميشيغان، فإنّ اليسار الراديكالي في الكونغرس ينهشه الحسد والحقد والغضب، وأنتم ترون ما يجري الآن".

وأضاف أن "الديموقراطيين يحاولون إبطال تصويت عشرات ملايين الأميركيين" الذين انتخبوه رئيساً في 2016.