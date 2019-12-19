شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات يجوز فيها إعادة إصدار شهادة تأهيل ذوى الإعاقة بالقانون الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات إعادة إصدار شهادة التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى بموجبها يحصل على الحقوق المنصوص عليها فى القانون. ووفقا للائحة التنفيذية، يجوز إعادة إصدار شهادة التأهيل في الحالات الآتية: 1. تغيير المهنة التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة. Advertisements 2. تغيير الحالة الصحية التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة. 2. تغيير الحالة الصحية التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة. 3. تغيير محل الإقامة وفقا لنوع الإعاقة والخدمات المقدمة. وتلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته أو المفوض عنه، وتمنح شهادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسي، ويكتفي بالتعامل ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 حالات يجوز فيها إعادة إصدار شهادة تأهيل ذوى الإعاقة بالقانون الجديد.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.