شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أكدت توصيات منتدى شباب العالم على ضرورة المواجهة الأممية للتطرف والإرهاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن توصية منتدى شباب العالم بالدعوة الأمم المتحدة لتبنى برتوكول دولى لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر التواصل الاجتماعى، توصية تؤكد على اهتمام أجندة المنتدى بالقضايا المجتمعية والتي تهم الإنسان بشكل عام .

وقال هيثم شرابى لـ"الخليج 365"، إن قضية التنمر وانتشار خطاب الكراهية تعتبر من مسببات تفكك المجتمعات الانسانية وسبب الحروب الأهلية والنزاعات العرقية والطائفية، موضحا أن هذه التوصيات تدعم توجه الدولة المصرية في محاربة الارهاب والتطرف والعنف المجتمعي.

ولفت الباحث الحقوقى، إلى أن هذه التوصية تأتى فى إطار تأكيد الدولة المصرية المستمر على ضرورة وجود مواجهة أممية ودولية لمحاربة الإرهاب.