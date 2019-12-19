شكرا لقرائتكم خبر عن توصية بمنتدى الشباب تمثل نقطة تحول فى تاريخ القارة الإفريقية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رمضان قرنى، الخبير فى الشئون الإفريقية، أن منتدى شباب العالم دائما ما يهتم بطرح مبادرات إفريقية تساهم فى تنمية القارة السمراء، رغم أن المنتدى يستهدف شباب العالم، إلا أن توصياته دائما ما تتضمن توصية خاصة بالقارة الإفريقية.

وقال الخبير فى الشئون الإفريقية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن توصيات منتدى شباب العالم تضمن ريادة الأعمال فى أفريقيا، وفى منتدى شباب العالم بنسخته الثانية تضمن توصية تدشين منتدى شباب العربى الأفريقى، ونموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية .

ولفت الدكتور رمضان قرنى، إلى أن العام الحالى قدم المنتدى مقترحا جديدا وهو إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودراسة سبل الاستفادة منها لدعم القارة.

وأشار الخبير فى الشؤون الأفريقية إلى أن هذه التوصية تمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ القارة الافريقية ، حيث تعانى القارة الافريقية من استغلال الموارد المتاحة فى البحث العلمى، كما تعانى القارة من ضعف الموارد المالية والاقتصادية الخاصة بالتطوير والبحث ، وتمثل الثورة الصناعية الرابعة عامل مهم يدفع نحو تعزيز القوة العربية والأفريقية.