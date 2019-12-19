البيت الأبيض عن نتائج تصويت عزل ترامب: حلقة مشينة في تاريخ أمريكا

وصف البيت الأبيض، نتائج التصويت في مجلس النواب حول عزل ترامب بواحدة من أكثر الحلقات المشينة في تاريخ الولايات المتحدة.



وقال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد للتحركات المقبلة وواثق من أنه سيتم تبرأته في محاكمة مجلس الشيوخ.



وقد أحال مجلس النواب الأمريكى، الرئيس دونالد ترامب إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بتهمة استغلال السلطة.



وجاء قرار مجلس النواب بإدانة ترامب بتهمة سوء استغلال السلطة بأغلبية 230 صوتا مقابل رفض 197 صوتا.



كما صوت المجلس على إدانة ترامب بتهمة عرقلة عمل الكونغرس وذلك بأغلبية 229 مقابل رفض 198 صوتا.



وبذلك أفضى التصويت إلى محاكمة ترامب، الشهر المقبل، أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء

مجلس النواب بدور الادعاء، فيما يهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه.وعلى الفور رد ترامب على قرار مجلس النواب الأمريكى في تغريدة اعتبر فيها أن المحاكمة البرلمانية لم تكن دستورية وأن ما يجرى هو "انتحار سياسى".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، قد افتتحت المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما ترامب في إطار مساءلته، وذلك قبل التصويت عليهما.