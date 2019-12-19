أول تعليق من "ترامب" بعد إدانته بتهمة استغلال سلطات منصبه

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، في أول رد فعل على قرار مجلس النواب بإدانته فى تهمتى إساءة استغلال سلطات منصبه وعرقلة مجلس النواب، أن الحزب الجمهوري لم يسبق له أن أهين بهذا الشكل، ولكن لم يكن فى اتحاد كما هو الآن.

ووجه ترامب، في نبرة ساخرة رسالة للحزب الديمقراطى، أمام

مؤيديه من الحزب الجمهورى، أن الديمقراطيين فاشلون سياسيا، ولكنهم شرسون، والجمهوريون ليسوا شرسون وعليهم أن ينتبهوا بعد ما حد ث، 3 يدقراطيون انتقلوا إلى جانبنا، الآن الحزب الجمهوري أصبح رائعا وسنعمل معا لنقدم أفضل نظام للصحة ، والأهم الولاية الفردية .وأوضح أنه قال لنانسى بلوسى رئيسة مجلس النواب " أنت تفتحين الحرب على ديمقراطية الولايات المتحدة، وتخالفين رأى آباءنا المؤسسين، وهذا واقع يهدد بتدمير ما بناه أبناءنا المؤسسين ، وانتم تتدخلون بشكل وتضرون بالديمرطية الأمريكية ، وتشوهون العدالة وتؤدون إلى الآلم والحزب في مصالحكم الحزبية ويعارضوننا .وأوضح ترامب أنه أول رئيس يدخل التاريخ لأنه تم إدانته بدون تهمة حسب تقارير القانونيين والمتخصصين .