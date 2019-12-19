بومبيو لا يمانع من الشهادة بإجراءات عزل ترامب

الخميس 19 ديسمبر 2019

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إنه لا يمانع من الإدلاء بشهادته‭‭ ‬‬وتقديم مستندات فيما يتعلق بمساءلة الرئيس دونالد ترامب "إذا كان ذلك ملائما ومطلوبا بموجب القانون".



وأدلى بومبيو بهذا التصريح، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الأمريكية، في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون مساءلة ترامب، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

ومع بدء الجلسة التي يتوقع أن تستمر فيها المناقشة لمدة 6 ساعات، من الممكن أن تكون نتيجة التصويت على التهمتين ضد الرئيس الجمهوري متماشية مع الخطوط الحزبية في المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

وافتتحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما ترامب.

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وقالت بيلوسي: "أفتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة. وإذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالا في أداء واجبنا".

واتهمت رئيسة الكونجرس الرئيس دونالد ترامب بمخالفة الدستور، قائلة: "الرئيس ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي، كما شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من التحدي والعرقلة لعمل الكونجرس بعد اكتشاف مخالفاته".

والتصويت اليوم سيفضي إلى محاكمة ترامب، الشهر المقبل، أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء، ويهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام إن الرئيس الأمريكي "محبط" من إجراءات التحقيق بالتقصير ضده.