شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تعلن حالة الطوارئ بسبب الحرائق والحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز بشرق أستراليا ، التي تشهد عشرات حرائق الغابات المدمرة منذ أكتوبر وارتفاعا قياسيا في درجة الحرارة ، حالة الطوارئ لمدة أسبوع بدءا من اليوم الخميس.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجكليان للصحفيين في سيدني اليوم: "قرار إعلان حالة الطوارئ لم يُتخذ بسهولة".

وأضافت: "عادة ما يستغرق الأمر سبعة أيام مع التأكد من أن الظروف خطيرة بما يكفي لإعلان الطورائ".

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وذكرت بيريجكليان أن حالة الطوارئ تعني أنه يتعين على سكان الولاية وزوارها اتباع نصيحة السلطات خلال الأسبوع المقبل وربما يضطرون إلى مراجعة خطط عيد الميلاد الخاصة بهم.

وكان أخر إعلان للطوارئ قد تم في منتصف نوفمبر بسبب مخاطر حرائق الغابات "المأساوية" التي استمرت لمدة أسبوع.

ويكافح أكثر من ألفي رجل إطفاء اليوم الخميس 100 حريق تهدد أجزاء كبيرة من الولاية ، بما في ذلك حريق هائل على بعد 70 كيلومترا شمال غربي سيدني.