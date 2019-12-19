شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: واثقون من أن مجلس الشيوخ سيبرأ «ترامب» والان نبدء بالتفاصيل

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إنه واثق من أن مجلس الشيوخ الأمريكي سيبرأ الرئيس دونالد ترامب في محاكمة بعد أن وافق مجلس النواب على مساءلته بتهمتي إساءة استغلال سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان "اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب".

وأضافت "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه سيتم تبرأته تماما".