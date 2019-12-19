شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساءلة «ترامب» والان نبدء بالتفاصيل

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس لصالح قرار باتهام الرئيس دونالد ترامب بإساءة استخدام سلطته. وجاء التصويت بموافقة 230 عضوا مقابل رفض 197 عضوا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء. هذا وأيضاً تم التصويت أيضاُ على البند الثاني وهو عرقلة عمل الكونغرس حيث وافق مجلس النواب بالأغلبية على ذلك.

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