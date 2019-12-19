قرض سعودي يذل باكستان ويدفع “خان” للتراجع عن قمة كوالالمبور

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – باكستان
تراجع رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان” عن المشاركة في القمة الإسلامية المصغرة التي انطلقت، الأربعاء، بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي كان أحد مقترحيها، تحت ضغوط سعودية، وفق موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الذي وصف الموقف بـ”المذل”.
ونقل الموقع عمن وصفهم بـ”مصادر دبلوماسية” باكستانية، أن تراجع “خان” جاء عقب استدعائه إلى الرياض لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي؛ الأمير “محمد بن سلمان”.
وأوضح أن خضوع “خان” للضغوط السعودية، جاء مدفوعا بالأوضاع المالية المتردية لبلاده، والتي تعهدت المملكة قبل عام بتأمين خطة إنقاذ لها بقيمة 6 مليارات دولار، حيث اعترف “خان” آنذاك: “كنا نواجه أوقاتًا عصيبة حقًا”.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني حينها “لقد تعرضنا لضغوط شديدة لدفع ديون ثقيلة. نحن يائسون في الوقت الراهن”، لكن يبدو أنه بدأ يدفع ثمنا دبلوماسيا أكثر ثقلا، وفق الموقع البريطاني.
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