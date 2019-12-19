شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة العبد يطالب بتوسعة وإنارة الطرق بين دمياط والمنصورة وبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والنائب البرلمانى عن محافظة دمياط، باقتراح برغبة بشأن توسعة ورصف وإنارة الطريق بين محافظة دمياط ومدينة المنصورة من الجهة الشرقية.

كما طالب النائب أسامة العبد، فى الاقتراح برغبة، بإنارة الطريق بين محافظتى دمياط وبورسعيد، مؤكدا على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوسعة الطريق بين دمياط والمنصورة، وإنارة الطريق بين بورسعيد ودمياط، وإدراجهم فى الخطة.

وقال "العبد"، لـ"الخليج 365"، إن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت إنجازات هائلة فى منظومة الطرق، واستطاعت مصر خلال السنوات الأخيرة وبتوجيهات من القيادة السياسية تنفيذ شبكة طرق عملاقة ستكون دافع لتشجيع الاستثمار، مطالبا الحكومة بالاهتمام بالطرق الداخلية والطرق بين المحافظات.