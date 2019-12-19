شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 5 سنوات.. أكثر من 470 مليار جنيه زيادة فى إيرادات الموازنة بنسبة 102% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة زيادة كبيرة خلال 5 سنوات، حيث بلغت تلك الزيادة 476.7 مليار جنيه خلال 5 سنوات خلال الفترة (2014/2015 – 2018/2019)، بنسبة زيادة بلغت نحو 102.5% حيث قفزت من 465.2 مليار جنيه إلى 941.9 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

ونستعرض فيما يلى تطور جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة على مدار الـ5 سنوات، وفقا للبيانات الواردة بحساب ختامى موازنة 2018/2019 ومقارنتها بالسنوات الماضية:

2014/2015 بلغت جملة الإيرادات 465.2 مليار جنيه

2015/2016 بلغت جملة الإيرادات 491.5 مليار جنيه

2016/2017 بلغت جملة الإيرادات 659.2 مليار جنيه

2017/2018 بلغت جملة الإيرادات 821.1 مليار جنيه

2018/2019 بلغت جملة الإيرادات 941.9 مليار جنيه