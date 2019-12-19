بدء التصويت على توجيه الاتهام لترامب بعرقلة عمل الكونجرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:
بدأ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، التصويت على ثاني بنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب، والخاص بتوجيه الاتهام له بعرقلة عمل الكونجرس.
وأنهى المجلس التصويت على البند الأول في مساءلة ترامب بتوجيه الاتهام له بإساءة استخدام السلطة، بعد أكثر من 7 ساعات من المداولات في جلسة تاريخية، جعلته ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.
ووافق المجلس على القرار بأغلبية 230 صوتًا.
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