البرلمان العراقي يعتبر ذي قار محافظة منكوبة

الخميس 19 ديسمبر 2019

صوت البرلمان العراقى، الأربعاء، على قرار يعتبر منطقة ذى قار جنوبى البلاد، محافظة منكوبة، من جراء تردى الخدمات وتداعيات المظاهرات.



ويأتى إدراج ذى قار ضمن المناطق المنكوبة فى العراق، بعدما شهدت المحافظة احتجاجات عارمة تطالب بمحاربة الفساد ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة، وهو ما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

وبموجب القرار الذى صوت عليه مجلس النواب العراقي، تعهدت السلطات بمعالجة الجرحى، فضلا عن إحداث وظائف ودعم الإسكان ومعالجة مشكلة الكهرباء.

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وفى وقت سابق، قدر مكتب مفوضية حقوق الانسان فى ذى قار، إجمالى ضحايا مظاهرات ذى قار بين 1 أكتوبر و10 ديسمبر، بـ98 قتيلا وأكثر من 2650 جريحا، فيما اعتقل قرابة 500 متظاهر.

وفى السياق ، تضررت عشرات المنازل جراء المظاهرات وحملة القمع التى طالتها وإطاحت عدد من القيادات الأمنية فى غضون شهرين.

ويوم الثلاثاء، أعلنت السلطات العراقية، اكتمال التحقيقات الجارية حول أحداث العنف فى محافظات البلاد، باستثناء ذى قار، نظرا إلى عدم أخذ كافة الإفادات من الضباط.