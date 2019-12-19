اتفاق أمني أمريكي-إسرائيلي لمواجهة إيران

الخميس 19 ديسمبر 2019

اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، الأربعاء، على التنسيق الوثيق لمواجهة نفوذ إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.



ونتج الاتفاق، بحسب بيان مشترك، عن اجتماع عقده مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ونظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، بالبيت الأبيض، ناقشا خلاله قضايا سوريا والعراق ولبنان وملفات إقليمية أخرى.

وذكر البيان أنه "تم الاتفاق على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن مواجهة نفوذ إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وكذلك مراقبة تداعيات الاضطرابات داخل إيران".

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وأشار إلى أن "مستشاري الأمن القومي الأمريكي والإسرائيلي وجها فرقهما إلى مواصلة مجموعات العمل المشترك في الأشهر المقبلة لتحسين العلاقات الثنائية بشكل كبير في عدد من المجالات، بما في ذلك الإنترنت، والاستخبارات، والأمن، وتطوير أمن الاتصالات لمواجهة التهديدات التي تشكلها إيران وغيرها من الجهات الفاعلة".

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تغريدة على "تويتر"، إنه "فيما يتعلق بتهديدات إيران بضرب تل أبيب من لبنان، أود أن أكرر: لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية وإذا لزم الأمر سوف نقوم بعمل عسكري، إسرائيل ليست مثل المتظاهرين العاجزين الذين ذبحهم النظام الإيراني".

و حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن لبنان سيدفع ثمنا باهظا "إذا ما تجرأت" إيران على ضرب إسرائيل من أراضيه.