اخبار العالم

النيجر تمدد الطوارئ في ديفا وتيلابيري 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تمدد الطوارئ في ديفا وتيلابيري  والان نبدء بالتفاصيل

مدد البرلمان النيجري حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى في ولايتي "ديفا" أقصى الشرق وتيلابيري غرب البلاد، اللتين تشهدان وضعا أمنيًا مضطربًا.

ومنذ فبراير 2015، تسري حالة الطوارئ في ولاية ديفا الواقعة على الحدود مع بحيرة تشاد حيث تنشط جماعة "بوكو حرام" المتطرفة. وتم تمديد هذا الإجراء في مارس 2017، إلى المنطقة الحدودية مع مالي لمواجهة استمرار التهديدات الإرهابية.

ومنذ ذلك الحين، تم تمديدها كل ثلاثة أشهر، كان آخرها في أغسطس الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيجر تمدد الطوارئ في ديفا وتيلابيري  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا