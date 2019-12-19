شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تمدد الطوارئ في ديفا وتيلابيري والان نبدء بالتفاصيل

مدد البرلمان النيجري حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى في ولايتي "ديفا" أقصى الشرق وتيلابيري غرب البلاد، اللتين تشهدان وضعا أمنيًا مضطربًا.

ومنذ فبراير 2015، تسري حالة الطوارئ في ولاية ديفا الواقعة على الحدود مع بحيرة تشاد حيث تنشط جماعة "بوكو حرام" المتطرفة. وتم تمديد هذا الإجراء في مارس 2017، إلى المنطقة الحدودية مع مالي لمواجهة استمرار التهديدات الإرهابية.

ومنذ ذلك الحين، تم تمديدها كل ثلاثة أشهر، كان آخرها في أغسطس الماضي.