شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تمدد الطوارئ في ديفا وتيلابيري والان نبدء بالتفاصيل
ومنذ فبراير 2015، تسري حالة الطوارئ في ولاية ديفا الواقعة على الحدود مع بحيرة تشاد حيث تنشط جماعة "بوكو حرام" المتطرفة. وتم تمديد هذا الإجراء في مارس 2017، إلى المنطقة الحدودية مع مالي لمواجهة استمرار التهديدات الإرهابية.
ومنذ ذلك الحين، تم تمديدها كل ثلاثة أشهر، كان آخرها في أغسطس الماضي.
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