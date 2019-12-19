شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: الهجرة من القضايا المحورية في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الجامعة العربية مساندة دولها الأعضاء لترجمة الأهداف المتعلقة بالهجرة في خطة التنمية المستدامة 2030 إلى سياسات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني، مشددة على حرصها على تعزيز الحوار الإقليمي بين دولها الأعضاء لتبادل الجهود المبذولة وأفضل الممارسات والتحديات التي يواجهونها لتنفيذ هذه الأهداف.

وقالت في بيان أصدرته، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، إن الهجرة تعد من القضايا المحورية في المنطقة العربية خاصة بعد ما شهدته من تزايد كبير في موجات الهجرة في الآونة الأخيرة.

ونوه البيان بأن الاحتفال باليوم العالمي للمهاجر هذا العام يتزامن مع الاحتفال بمرور عام على اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والذي جاء بمثابة خارطة طريق للدول للاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الربط بين الهجرة والتنمية، وخطوة تاريخية للأمام لحشد الجهود الدولية والتعاون الدولي والشراكات العالمية من أجل إدارة أفضل للهجرة.