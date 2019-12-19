شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يدعو لاتخاذ إجراءات دولية والان نبدء بالتفاصيل

دعا رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، الإثنين، البعثة الأممية لاتخاذ إجراءات سريعة لإبعاد رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وتوقع أن تستجيب الأمم المتحدة لطلبه.

وكان عقيلة صالح قال: إن المساعي الحالية للبرلمان الليبي لسحب التأييد الدولي من حكومة فايز السراج تلقى استجابات واسعة، باعثا برسالة تطمين إلى سكان العاصمة طرابلس مع انطلاق عملية تحريرها.

وأضاف صالح أن حكومة السراج «فاقدة للأساس القانوني والشرعي، إذ إنها لم تحصل على ثقة البرلمان الذي يمثل الشعب الليبي ولم تؤد اليمين القانونية».

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وشدد على أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، عدم تسجيل الطلب الذي أرسلته أنقرة بشأن الاتفاقيتين اللتين وقعهما السراج مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

من جانبه، اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن دعوة رئيس مجلس النواب الليبي لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتأليف حكومة وطنية، «تمهد لاتفاق بين الليبيين».

وأعرب سلامة عن اعتقاده، أن مؤتمر برلين «سيضع الأسس لرعاية اتفاق بين الليبيين»، في إشارة إلى المؤتمر المرتقب في العاصمة الألمانية برلين، الذي يهدف لإنهاء الأزمة الليبية.