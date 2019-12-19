شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيطاليا يلتقي المشير حفتر والان نبدء بالتفاصيل
وتشمل زيارة دي مايو لشرق ليبيا لقاء مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.
وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، في وقت سابق الثلاثاء، إلى أن صالح ودي مايو سيبحثان «تطورات ومستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين».
تأتي زيارة دي مايو بعد إعلان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي يوم الخميس الماضي، انطلاق معركة اقتحام طرابلس.
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