شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيطاليا يلتقي المشير حفتر والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو التقى في وقت سابق أمس الأول، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وذلك خلال زيارة خاطفة إلى ليبيا، بدأت من غرب البلاد بالعاصمة طرابلس مقر «حكومة الوفاق الوطني».

وتشمل زيارة دي مايو لشرق ليبيا لقاء مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، في وقت سابق الثلاثاء، إلى أن صالح ودي مايو سيبحثان «تطورات ومستجدات الأوضاع في ليبيا والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين».

تأتي زيارة دي مايو بعد إعلان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي يوم الخميس الماضي، انطلاق معركة اقتحام طرابلس.