المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية : للإبتعاد عن المواقع العسكرية

طالب المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ السودانية عامر محمد أحمد، "المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية في البلاد، أثناء الفعاليات الاحتفالية بمناسبة مرور عام على بدء ​مظاهرات​ في السودان"، معلناً عن "إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر ​القيادة​ العامة في العاصمة ​الخرطوم​".

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