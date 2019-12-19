كرافت: إدارة ترامب تساند التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين

هاجمت المندوبة الأميركية لدى ​الأمم المتحدة​ ​كيلي كرافت​، "قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر عام 2016، والذي طالب ​إسرائيل​ بالوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية"، معتبرة ان هذا "القرار يوجه انتقادات غير عادلة لإسرائيل".

وفي مداخلة لها بجلسة ل​مجلس الأمن الدولي​، أكدت كرافت "مساندة إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، للتوسع ​الاستيطان​ي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية"، مشيرة الى ان "إدارة ترامب تعارض بشدة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لأنه قرار من جانب واحد".