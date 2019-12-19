كرافت: إدارة ترامب تساند التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين

هاجمت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، "قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر عام 2016، والذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية"، معتبرة ان هذا "القرار يوجه انتقادات غير عادلة لإسرائيل".
وفي مداخلة لها بجلسة لمجلس الأمن الدولي، أكدت كرافت "مساندة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية"، مشيرة الى ان "إدارة ترامب تعارض بشدة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لأنه قرار من جانب واحد".
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