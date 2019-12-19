السلطات القطرية: مستمرون بمساعدة قطاع غزة لغاية آذار 2020 على الأقل

أكد رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي، أن "بلاده ستستمر في إمداد ​قطاع غزة​ بالمساعدات الإنسانية لغاية شهر آذار من عام 2020 على الأقل"، مشيراً الى انه"بعد شهر آذار، هنالك احتمال كبير في أن نواصل هذا الدعم الشهري للكهرباء والأشخاص المعوزين"، معرباً عن "أمله في أن يساهم الدعم القطري في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ​الفلسطينيين​، وتعزيز قدرات جهاز ​الدفاع المدني​ في تقديم خدمات أسرع وأفضل لأهالي غزة".

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