البرلمان العراقي يرفع جلسته للتصويت على قانون الانتخابات إلى يوم الاثنين

اعلن رئيس ​مجلس النواب​ العراقي ​محمد الحلبوسي​، "رفع جلسة البرلمان إلى تاريخ 23 كانون الاول الحالي، ليكون الموعد النهائي للتصويت على قانون ​انتخابات​ مجلس النواب"، مشيراً الى ان "النصاب القانوني اختل بعد انسحاب عدد من النواب قبيل التصويت على المادة 15 من القانون والمتعلقة بالنظام الانتخابي الذي يتضمن نسبة الترشيح الفردي أمام نسبة الترشيح ضمن كتلة".

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