روحاني: الكثير من مشاكل المسلمين سببها التدخلات الأميركية

أكد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، أن "الكثير من مشاكل المسلمين سببها التدخلات الأميركية بما فيها الحظر المفروض على إيران"، معلناً أن "المسلمين يشكلون أسرة واحدة وعليهم أن يشعروا بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض"، منوهاً بأن "​طهران​ تعرضت خلال العامين الماضيين إلى حظر أحادي وجائر"، مشددا على أن "الحظر الأميركي تم تنفيذه بما يتعارض مع القرار الأممي 2231، بالإضافة إلى انسحاب ​أميركا​ من ​الاتفاق النووي​ من دون أي مبرر"، موضحاً ان "​واشنطن​ فشلت في ممارسة الحظر ضد بلاده بسبب مقاومة الشعب الإيراني".

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