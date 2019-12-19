اصابة شخص بحادث سير على اوتوستراد دير عمارالمنية

اصيب شخص برضوض جراء اصطدام سيارة تقودها إمرأة بدراجة نارية على أوتوستراد ديرعمار-المنية، وقد حضرت فرق الاسعاف وعملت على نقل المصاب إلى مستشفى الخير في المنية.
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