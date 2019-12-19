الطقس الخميس مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

اعلنت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ ان "منطقة من الضغط الجوّي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقّر حتى نهاية الاسبوع".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ وتنخفض نسبة الرطوبة .

الجمعة: مشمس الى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل على الساحل.

السبت: مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

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