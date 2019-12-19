حنكش: حزب الكتائب سيسمي نواف سلام لان لديه الكفاءة والنزاهة

اكد عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش في حديث تلفزيوني ان "حزب الكتائب سيمسي السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة لان لديه الكفاءة والنزاهة واللبنانيون يريدون هكذا كفاءات"، معتبرا انه "يجب ألا ننسى سبب قيام هذه الثورة، والشعب يعرف انه بات عنصرا مهما في السلطة واليوم الناس هي التي تقرر ورأينا كم اسما من الأسماء المطروحة للتكليف احترقت بسبب الناس".
وراى حنكش تعليقا على وضع حواحز اسمنتيه في وسط بيروت أن "عددا من النواب سيسمعون للناس ويعرفون ان الساحة للناس ولا يمكن أن نضع الحواجز بيننا وبين الشعب فنحن خدام الناس".
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