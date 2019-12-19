حنكش: حزب الكتائب سيسمي نواف سلام لان لديه الكفاءة والنزاهة

اكد عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في حديث تلفزيوني ان "​حزب الكتائب​ سيمسي السفير ​نواف سلام​ ل​رئاسة الحكومة​ لان لديه الكفاءة والنزاهة و​اللبنانيون​ يريدون هكذا كفاءات"، معتبرا انه "يجب ألا ننسى سبب قيام هذه ​الثورة​، والشعب يعرف انه بات عنصرا مهما في ​السلطة​ واليوم الناس هي التي تقرر ورأينا كم اسما من الأسماء المطروحة للتكليف احترقت بسبب الناس".

وراى حنكش تعليقا على وضع حواحز اسمنتيه في ​وسط بيروت​ أن "عددا من النواب سيسمعون للناس ويعرفون ان الساحة للناس ولا يمكن أن نضع الحواجز بيننا وبين الشعب فنحن خدام الناس".