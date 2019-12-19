شكرا لقرائتكم خبر عن 9 اختصاصات لصندوق ذوى الاحتياجات المزمع إنشاؤه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، من مناقشة مشروعات القانوانين الخاصة بانشاء صندوق الأشخاص ذوى الاحتياجات، المقدم من الحكومة، والمقدم من النائبة هبة هجرس، والنائب خالد حنفى، وذلك بعد دمجهم فى مسودة واحدة. وفيما يلى نرصد اختصاصات الصندوق المزمع إنشاؤه: 1. يعمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج. 2. كفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل. 2. كفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل. 3. يساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم. Advertisements 4. المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها. 4. المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الاتاحة فيها. 5. المساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها. 6. تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية ودعم الشمول المالى لذوى الإعاقة. 6. تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية ودعم الشمول المالى لذوى الإعاقة. 7. العمل على مشاركة ذوي الإعاقة فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية. 8. التعاون مع وزارة الثقافة على اكتشاف المواهب منزوي القدرات الخاصة. 8. التعاون مع وزارة الثقافة على اكتشاف المواهب منزوي القدرات الخاصة. 9. التعاون مع وزارة الشباب لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.

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