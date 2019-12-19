شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة أمام البرلمان لتدريس طريقة "برايل" للطلاب المكفوفين بالأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وممثل ذوى الإعاقة فى البرلمان، باقتراح برغبة، بشأن تدريس طريقة برايل للطلبة المكفوفين بالمدارس والمعاهد الأزهرية، أسوة بغيرهم بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأشار "حنفى"، فى الاقتراح برغبة، إلى أن الهدف من الطلب التيسير على الطلاب المكفوفين فى المدارس والمعاهد الأزهرية، ليؤدوا العملية التعليمية والامتحانات على أكمل وجه، وتذليل العقبات أمامهم.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الاقتراح برغبة، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، لتناقشه فى اجتماعاتها المقبلة.