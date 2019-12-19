فيسبوك تستحوذ على شركة ألعاب الفيديو السحابية الإسبانية "بلاي جيجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
استحوذت شركة فيسبوك على شركة ألعاب الفيديو السحابية الإسبانية "بلاي جيجا"، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية مساء أمس الأربعاء، نقلا عن متحدث باسم فيسبوك.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وسائل إعلام إسبانية أن قيمة الاستحواذ بلغت 70 مليون يورو.
ورفض المتحدث باسم فيسبوك التعليق على قيمة الصفقة في تصريحاته لـ "سي إن بي سي".
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