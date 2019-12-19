ننشر نص قانون "التصالح في مخالفات البناء" قبل إقراره بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
يعتزم مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع المقبل، مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وبحسب مشروع القانون الذي حصل "الخليج 365"، على نسخة نهائية منه من اللجنة والمرتقب عرضها على الجلسة العامة فأنه يستهدف تحقيق عدد من الأهداف، يمكن إيجازها على النحو التالي:
- تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح.
- إيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه.
- زيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح، وإعطاء رئيس الوزراء الحق في مدها إذا لزم الأمر.
وينشر "الخليج 365" نص مشروع القانون، كالآتي:
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