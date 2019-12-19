خلافات برلمانية تؤجل التصويت على قانون الانتخابات الجديد بالعراق

فشل مجلس النواب العراقي في تمرير قانون الانتخابات الجديد إثر خلافات واعتراض من قبل نواب أكراد.

وذكرت تقارير إعلامية أن المجلس قد قرر رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل.

وقد صوت البرلمان العراقي على 14 مادة من أصل خمسين مادة ضمن قانون الانتخابات، واعتراض

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النواب الأكرد كان بشأن المادتين الخامسة عشر والسادسة عشر المتعلقتان بازدواج الجنسية.

وكان البرلمان قد صوت في جلسته اليوم على اعتبار ذي قار محافظة منكوبة، وكذلك صوت على قانون تعويض المتضررين من جراء

العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.

وفي هذه الأثناء، يجري الرئيس العراقي برهم صالح مباحثاتٍ سياسية مكثّفة مع القوى السياسية من أجل الخروج من أزمة مرشح الحكومة المقبلة.

واجتمع صالح بأكثر من 170 نائباً للاتفاق على مرشح يحظى بإجماع وطني، فيما أكدت مصادر سياسية لسكاي نيوز عربية أن الرئيس العراقي يتمسك بتقديم مرشح مستقل لرئاسة الحكومة.