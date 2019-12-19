فيديو.. أزمات الاقتصاد التركي وإغلاق الشركات بسبب أردوغان

كشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت"، عن الأزمات الطاحنة التي تشهدها تركيا بسبب سياسات أردوغان، والتي أدت إلى كثير من الأزمات في الملف الاقتصادي، وتراجع الأوضاع

وزيادة الديون بشكل كبير في تركيا.

وأضاف التقرير، أن الوضع الاقتصاد الطاحن التي تتعرض له أنقرة، تسبب في

غلق الكثير من الشركات، وإعلان إفلاسها، والتي كشفت عنها الإحصائيات عن انهيار الاقتصاد التركي، بإلاضافة إلى هروب الكثير من المستثمرين في تركيا بسبب الأوضاع الاقتصادية، التي تسبب فيها أردوغان بأفعاله التخريبية فى المنطقة.